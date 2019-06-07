Через рясні дощі в країні затопило три області. На Івано-Франківщині у водяній пастці опинилися 15 населених пунктів Косівського, Коломийського та Тлумацького районів. Залило майже дві сотні обійсть.

На Херсонщині негода полонила село Маячка Олешківського району - там у воді майже півтори сотні господарств.

У Кіровоградській області підтопило 20 будинків та пів сотні присадибних ділянок.

Синоптики, тим часом, застерігають: сьогодні в окремих районах Житомирщини, Вінничини та Одещини пройдуть сильні зливи із градом.