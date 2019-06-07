Негода в Україні: масштабна повінь затопила три області [ Редактировать ]
Через рясні дощі в країні затопило три області. На Івано-Франківщині у водяній пастці опинилися 15 населених пунктів Косівського, Коломийського та Тлумацького районів. Залило майже дві сотні обійсть.
На Херсонщині негода полонила село Маячка Олешківського району - там у воді майже півтори сотні господарств.
У Кіровоградській області підтопило 20 будинків та пів сотні присадибних ділянок.
Синоптики, тим часом, застерігають: сьогодні в окремих районах Житомирщини, Вінничини та Одещини пройдуть сильні зливи із градом.
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