Аквалангисту Бену Бервиллу настолько нравятся тюлени, что, вероятно, он провел под водой с этими животными больше времени, чем кто-либо в мире, передает 120.su.

Не так давно мужчина совершал погружение у берегов, чтобы полюбоваться на своих симпатичных "друзей". И хотя большинство тюленей вели себя прилично, один из них расшалился и попытался отнять у аквалангиста его маску.

Бен сказал, что тюлени не боятся его и порой принимают в свои игры, которые, как правило, ведутся на их условиях.

Ранее сообщалось, что стиральная машинка поставила попугая в тупик.