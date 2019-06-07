Тюлень едва не отнял маску у аквалангиста (видео) [ Редактировать ]
Аквалангисту Бену Бервиллу настолько нравятся тюлени, что, вероятно, он провел под водой с этими животными больше времени, чем кто-либо в мире, передает 120.su.
Не так давно мужчина совершал погружение у берегов, чтобы полюбоваться на своих симпатичных "друзей". И хотя большинство тюленей вели себя прилично, один из них расшалился и попытался отнять у аквалангиста его маску.
Бен сказал, что тюлени не боятся его и порой принимают в свои игры, которые, как правило, ведутся на их условиях.
Ранее сообщалось, что стиральная машинка поставила попугая в тупик.
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