Подписание договора о прямых поставках голубого топлива из России в Украину позволит Киеву закупать газ со скидкой 25% от рыночной цены. Более того, такой контракт украинская власть могла заключить еще в марте текущего года, после того как председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко провели первый раунд переговоров на эту тему с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Однако официальный Киев так ничего и не сделал, чтобы добиться снижения цены на газ, а значит, и тарифов для населения. Об этом заявил Виктор Медведчук во время брифинга, посвященного итогам второго раунда газовых переговоров, которые провела делегация "Оппозиционной платформы - За жизнь"

"Власти Украины, если бы они пошли на это, могли еще в марте заключить договор о прямых поставках российского газа и снизить цену на 25% от закупочной, - отметил он. - Это, естественно, повлекло бы и снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но бывшая власть не отреагировала. А новая власть до этого не дошла".

Виктор Медведчук убежден: есть два пути снижения стоимости газа для населения. И первый из них - переговоры с "Газпромом", с правительством РФ. "А следующий путь - это то, что необходимо сегодня исходить из внутренней добычи в Украине газа, который должен смешиваться с газом, покупаемым по импорту. И при этой ситуации мы твердо уверены, что стоимость газа для населения не может превышать 3800‒4000 грн за тысячу кубометров. Это реальная цена, при которой зарабатывает НАК "Нафтогаз", при которой выполняются все формальности, такие как транспортировка газа, закладывается в том числе и нормальная рентабельность "Укргаздобычи". С учетом всех этих факторов эта цена не может превышать 4000 грн. Вот наша задача, принципиальная задача", - подчеркнул Медведчук.

Как сказал политик, сегодняшний их с Юрием Бойко визит в Санкт-Петербург ‒ это и очередная попытка достигнуть договоренностей в интересах рядовых украинцев, и возможность напомнить уже новоизбранному президенту о необходимости и о реальных инструментах снижения цены на газ в Украине. "Наш приезд – это требование к господину Зеленскому и его команде не просто обратить внимание, а сделать все для того, чтобы договоры о прямых поставках российского газа, который намного дешевле с учетом скидки… были заключены", - заявил Виктор Медведчук.

Также, по его словам, 7 июня в ходе встречи с Алексеем Миллером продолжили обсуждение вопроса о сохранении транзита российского газа по территории Украины и создании газотранспортного консорциума.

Как отметил Юрий Бойко, снижение стоимости голубого топлива не только положительно скажется на благосостоянии украинцев, но и будет иметь позитивное влияние на все отрасли украинской экономики.

"Относительно дешевый газ - это конкурентоспособная продукция. Это стоимость хлеба, сахара, это все товары, которыми пользуются люди каждый день. Гарантии транзита газа по нашей территории - это платежи в бюджет и рабочие места, - сказал он. - Очень хорошо, что в процессе сегодняшней дискуссии мы продвинулись дальше. Мы понимаем, каким образом это решить, какие нужно пройти этапы, какие нужны решения от обеих сторон. И я убежден, что после парламентских выборов (а у нас осталось мало времени) мы… обеспечим стабильную возрастающую поставку газа в нашу страну и стабильный транзит".