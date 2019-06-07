Прокуратура Польщі спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що Варшава визнала причиною Смоленської катастрофи - помилку пілотів. Таку інформацію напередодні поширила агенція "ТАСС". Минулого тижня польські слідчі оглянули уламки Ту-154, які зберігаються на військовому аеродромі під Смоленськом.

І заявили, що провину авіаторів виключають. Нагадаю, літак польського президента Леха Качинського розбився 10 квітня 2010 року. На борту було 96 людей, усі загинули.

Росія наполягає, що авіатрощу спричинили неправильні дії екіпажу. Натомість польські правоохоронці знайшли сліди вибухівки на елементах фюзеляжу.