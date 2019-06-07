Щонайменше 25 людей травмовані внаслідок вибуху в житловому будинку в місті лінчепінг на півдні Швеції. У поліції заявили, що це не теракт. І про інші події за кордоном - у нашому огляді.

У Дубаї 17 людей загинули в ДТП. Ще п'ятеро у лікарні в критичному стані. В аварію потрапив туристичний автобус він врізався в дорожній знак біля станції метро. У ньому було три десятки пасажирів з різних країн. Вони поверталися з Оману, після святкування Ід-аль-Фітру - закінчення Рамадану. Причину ДТП з'ясовують.

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Аварія в найвідомішій Військовій академії США Вест-Пойнті. Один курсант загинув. Ще 22 людей - постраждали, їх забрали до лікарні. Трагедія сталася на полігоні, під час щорічних літніх навчань. Відомо лише, що там перекинулася бронемашина. Співчуття родинам загиблого та постраждалих висловив президент США Дональд Трамп. У Вест-Пойнті - розпочали розслідування аварії.

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У Китаї вантажівка провалилася під землю просто посеред дороги. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження. На записі видно, як автомобіль рухається магістраллю, аж раптом пірнає в пролам. В інциденті ніхто не постраждав. Аварія сталася через невдале проведення ремонтних робіт.

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Надзвичайний стан оголосили в Сербії через повені. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо - центральні регіони. Жертвою негоди стала одна людина. Сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені, чимало річок вийшли з берегів. Синоптики застерегли - найближчими днями рясні опади слід очікувати на півночі та заході країни.

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У Малайзії через повені свої домівки покинули понад тисяча людей. Стихія вдарила по східних районах країни. Тут уже понад тиждень не вщухають сильні зливи. Через це в деяких річках вода піднялася на 5 метрів. Центральна влада екстрено доправила в постраждалі райони необхідну допомогу намети для евакуйованих, питну воду, харчі та медикаменти. За прогнозами синоптиків, найближчої доби опади мають ослабнути.

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Лиха накоїла негода й в Уганді. Щонайменше шестеро людей загинули через зсуви ґрунту. Десятки вважаються зниклими безвісти. Землею засипало півтори сотні осель, розташованих на схилах згаслого вулкана. Причиною зсувів стали сильні зливи на початку тижня. В уряді закликали жителів небезпечних гірських районів виїхати, адже обвали там не рідкість.