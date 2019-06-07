Німеччина боротиметься з незаконним працевлаштуванням [ Редактировать ]
Німеччина посилює боротьбу із заробітчанами-нелегалами. Закон з протидії незаконному працевлаштуванню ухвалили депутати Бундестагу.
За ним, збільшується фінансування спеціального відділу митної служби Німеччини та його штат із 7,5 до 10 тисяч співробітників, і розширюються його повноваження.
А роботодавців ще й зобов'язують надавати працівникам гідні умови проживання, що буде перевірено чиновниками.
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