Наскільки прогнила наша правоохоронна система, видно й по іншій ганебній справі. З'явилися перші вироки у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Нагадаю, херсонську активістку ще влітку минулого року облили сірчаною кислотою. Після чотирьох місяців боротьби за життя, Катя померла в лікарні.

І хоча цей злочин явно замовний, поки що покарані - тільки виконавці. Причому й ці перші вироки - розчаровують. Тему продовжить Галина Якушко.

Майже рік після злочину. Рік недолугого розслідування.

"Чому ми маємо терпіти поки найактивніших з нас вбивють та калічать".

Рік протестів та обурень. Та чи вдалося домогтися справедливості у справі Катерини Гандзюк?

31 липня, 2018. Восьма тридцять ранку. Чиновниця Херсонської міськради та відома активістка Катерина Гандзюк виходить зі свого будинку. Раптово з кущів вибігає молодик. У руках тримає банку з невідомою речовиною. І обливає жінку з голови до ніг. Катерину терміново везуть у лікарню. У неї опіки 30 відсотків тіла. Як потім з'ясують правоохоронці, у банці була сірчана кислота.

"Коли я одужаю ми знову полетимо з Тобою в Рим, удвох. Добре, тату?

"Обіцяю, Катю. Тільки одужуй швидше".

Віктор Гандзюк, батько Катерини Гандзюк

"Каті зробили одинадцять операцій за 4 місяці! Вона пройшла дуже тривалий і дуже болісний період лікування. Однак змучений організм не витримав, у неї відірвався тромб. Померла дівчина 4 листопада в лікарні. Залишились лиш теплі спогади та сотні фото, як і ось це, чомусь тепер моє найулюбленіше", - говорить Віктор Гандзюк, батько Катерини Гандзюк.

Спочатку поліція кваліфікувала злочин як хуліганство. Під тиском активістів статтю змінили на вбивство. Потім перекваліфікувала на заподіяння тяжких тілесних. Напад на Катерину влаштували п'ятеро чоловіків. За 5 тисяч доларів. Сергій Торбін координував злочин. Микита Грабчук був безпосереднім виконавцем. Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов співучасниками.

"Все мало бути по іншому повинні були провчити сепаратистку, повинні були провчити корупціонерку. Людину, через яку йшли потоки грошей. З якою ні міліція, ні СБУ, ніхто не міг справитися. Тому пішли на такий крок? - Це вам хто таке сказав?".

Та головне питання без відповіді досі. Хто замовив Катю Гандзюк? Друзі Катерини та активісти певні: до вбивства причетне керівництво Херсонської області. Офіційно в організації нападу висунули підозру Олексію Левіну. Він на волі, в бігах. Посередником між виконавцями та замовником називали помічника депутата Миколи Паламарчука - Ігоря Павловського. Його навіть під варту взяли, але потім відпустили. І тепер замість організації вбивства йому закидають приховування злочину. В організації нападу звинувачують голову Херсонської облради - Владислава Мангера.

"Я заоволений тим що суд прийняв правильне чесне рішення по відношенню до цієї справи і думаю, що в подальшому тільки на чесний і на чесне розслідування цієї справи", - говорить Владисав Мангер голова Херсонської облради.

При цьому він зараз не в СІЗО, а на волі, спокійно ходить на роботу. І навіть думає, чи не балотуватися в парламент. А цього тижня Покровський суд Дніпропетровської області оголосив вироки виконавцям. Шість, чотири та три роки ув'язнення.

"Спектакль" - саме так назвав судове засідання батько Катерини - Віктор Гандзюк. На слухання - він не пішов, бо розумів, Яким буде покарання.

"Чи достатні терміни покарання? Ні! Не достатні, та і навряд чи в такій справі можуть бути достатні терміни покарання", - говорить Віктор Гандзюк, батько Катерини Гандзюк.

Загалом засідання минуло тихо. Суддя монотонно зачитала вироки, прокурори - зітхнули з полегшенням. Бо ж резонансний злочин "розкрито".

"Я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя тому що їх сьогодні не лікує ніхто".