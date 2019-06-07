Щодня з'являються все більш ганебні новини щодо вбивства поліцейськими п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. От усе в цій справі обурює з перших хвилин. Від того, як намагалися приховати деталі злочину. До того, що цей злочин, якщо відверто, став можливим лише через безкарність, яку виховує наша державна система в усіх, хто отримав хоча б якусь владу.

Давайте з цієї теми й почнемо програму сьогодні. Наш Ігор Левенок про провину системи - далі.

На подвір'ї, де мешкав п'ятирічний Кирило, не проштовхнутися. Попрощатися з малюком прийшли сотні переяславців. Сльози та скорбота. Люди пошепки говорять про реформу в поліції і про те, чи покарають винних.

Швидку викликають родичам хлопчика. Бабусю приводять до тями в машині. Батьків тримають попід руки. Труну до цвинтаря несуть на руках. Процесія розтяглася майже на кілометр. З букетом троянд в останню путь Кирила проводжає одна людина в поліцейській формі. Заступниця начальника управління поліції Київщини Майя Бреславська

"Мене ніхто не уповноважував, з батьками я спілкуюся відтоді, як виникла ця ситуація і вони мене запросили бути", - говорить Мая Бреславська, т.в.о. заступника начальника ГУНП у Київській області.

Остання панахида і проповідь священика. Панотець не стримує сліз.

"Тому що то є велике горе, я не знаю, кожен з вас хто тут стоїть в тому числі і я, це не так просто тут стояти".

Кирило Тлявов загинув від кульового поранення в голову. В убивстві дитини підозрюють двох поліцейських, які заради розваги п'яні гатили з вогнепальної зброї по пляшках.

Стрільці розважалися на терасі ось цого будинка. Тут мешкав один із поліцейських. Компанія десь метрів за сорок, на тому горбочку, розставила пляшки. Почали стріляти. Але, якщо подивитися на траекторію, - кулі летіли в бік житлових будинків. Одна з них і поцілила в голову пятирічного малюка.

Кирилко та ще кілька дітей бавилися на цій вулиці. Аж раптом хлопчик упав. Із голови потекла кров.

"Діти гралися отута на дорозі, а вони ж поставили отута скляні бутилки і вони стрельнули, оце отуда і прямо дитині в голову".

"Ну, я саме стояв курив, а його понесли на руках голова у крові була накрита чи полотенцем чи", - говорить Володимир Прихватило, свідок.

У лікарні спочатку подумали, що хлопчик травмувався при падінні. Встановити справжню причину поранення тутешні медики не змогли. Начебто забракло устаткування. Через п'ять годин кулю в голові виявивили столичні лікарі. Викликали правоохоронців.

"В нас вилучені певні гільзи попередньо ми встановили, що це можливо 5,6 калібр - це мисливська нарізна вогнепальна зброя, але може бути і спортивна зброя", - говорить Павло Раїн, слідчий ДБР.

Основна версія стріляли з дрібнокаліберної гвинтівки. Вбивча сила - вісімсот метрів. Двох поліцейських затримали. Докази збирають детективи Державного бюро розслідувань. Того дня чоловіки святкували випускний своїх дітей. Були алкоголь і розваги.

"Після того, як під домом вони виконали свою стрільбу по бутилках, вони поїхали дальше святкувати, ми їх затримали вже в центрі", - говорить Андрій Медуниця, т.в.о. начальника Переяслав-Хмельницького відділу поліції.

Все сталося 31 травня. А 3 червня маленький Кирило помер. Цей злочин здійняв хвилю протестів по всій країні. У Переяславі-Хмельницкому активісти закидали поліцейських фаєрами та шумовими гранатами. Люди вимагають справедливо покарати винних.

"Завдяки зібраним доказам вдалося предявити підозри і осіб суд прийняв рішення арештувати на два місяці без застави", - говорить Андрій Небатов, т.в.о. начальника ГУНП в Київській області.

На лаві підсудних старший сержант поліції і колишній співробітник ДАІ Володимир Петровець. Поряд колишній беркутівець, лейтенант Іван Приходько. Хто стріляв не зізнаються. Взяти біоматеріали кров та перевірити пальці на порох не дають. Більше того, зброя, з якої вбили дитину, досі не знайдена.

"Дуже складно буде встановити істину, коли дві особи заперечують, що це він робив але якщо нема самої зброї то фактично це шлях до того, що не можна буде довести провину", - говорить Анна Маляр, юрист-кримінолог.

"Окрім основного розслідування проводиться ще одне розслідування щодо того, що можливо були факти з боку медичного персоналу, або з боку поліцейських щодо дій які можливо були спрямовані, аби приховати цей злочин", - говорить Мустафа Наєм, народний депутат України.

Резонансний злочин призвів до відставок начальників районної та обласної поліції. Та у провалі реформи переяславці звинувачують ще й попередного керівника.

"Тут бардак розвів Петренко Олег. А в чому бардак полягає? Да у всьому в любому".

Ми знайшли олега Петренка. Нині він керує поліцією в містечку Ірпінь під Києвом.

"Проходила атестація, вона проходила в Києві, вона не проходила в Переяславі, я ніяких характеристик особових на них не підписував, тому що я був тоді заступником, а в шістнадцятому році мене призначили начальником поліції. А Петровця коли взяли на роботу? - Я його не знаю. - А Приходько? - Я прийшов Приходько вже працював", - говорить Олег Петренко, начальник поліції в Ірпені.

З'ясувалося, що один із підозрюваних недолюстрований. У дві тисячі шістнадцятому Володимира Петровця звільнили, бо не зміг пройти атестацію. Втім, за два роки в новій поліції його поновив суд.

"Суддя окружного адміністративного суду пан костенко поновив його на роботі, оскільки він вважав, що факту некомпетентності цього поліцейського не достатньо для того, щоб сказати, що він не відповідає займаній посаді. поновив на посаді і ще смусив виплатити 82 тисячи гривень за вимушений прогул", - говорить Роман Маселко, юрист, громадський активіст.

Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, каже: суддя Київського окружного адмінсуду Дмитро Костенко ще й сам має плями на репутації.

"Виявляється у 2017 році цей суддя збив неповнолітню дівчину-школярку, а потім виявилося, що покарання за це дтп поніс батько цієї дівчинки".

Поговорити із суддею на цю тему непросто. Навіть до приміщення суду нашу групу охорона не пускає.

"Суддя працює, а помічниця йому допомагає я не можу вас пропустити ні за яких підстав. - Це ви отримали таку вказівку? - Я не можу вам відповісти на такі запитання".

Утім, нам допоміг випадок. Працівники суду самі починають вибігати з приміщення.

"А куди ви всі виходите? Повідомлення про замінування суду".

Гуртом з усіма поспіхом евакуюється й суддя Костенко. Розмовляти на скандальні теми - не налаштований.

"Там постраждала дитина і ви були фігурантом цього ДТП. Я відмовляюся надавати коментарі з цього та іншого приводів".

Утім, за кілька хвилин погоджується на розмову. Лише на тему поновленого в поліції Петровця.

"Це ж не поодиноке рішення, таких рішень було багато, оцих підстав передбачених законом, здаеться стаття 57 про нацональну поліцію їх не було. Але ж там вирішувалося питання невідповідності. Ви ж називали це як один з критеріїв. Ну да один з критеріїв... надо ще раз звернутися до висновків верховного суду і почитати, тому що це не один критерій", - говорить Дмитро Костенко, суддя адміністративного окружного суду.

Отже, двох поліцейських нині судять за умисне вбивство дитини. Хоча досвідчений адвокат легко оскаржить таку кваліфікацію та ще й укупі з браком речових доказів. Але вище керівництво держави обіцяє: винних покарають. А поновлених судами поліцейських перевірять на відповідність. Тим часом звільнений через цей злочин керівник поліції Київщини Дмитро Ценов уже на новій посаді. Він очолив поліцію на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил.