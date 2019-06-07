Ще одна гучна законотворча ініціатива від президента, яку депутати не захотіли навіть в роботу взяти, про повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення. Причому окрім звичного покарання тюрмою, нова влада пропонує особливий порядок конфіскації активів. Який дозволить забрати у чиновників і те майно, яке вони незаконно набули в попередні роки. Як це може запрацювати? Та чи взагалі здатне запрацювати? Розбиралася Інна Томіна.

Люди, які вміють майстерно перетворювати бюджетні гривні на маєтки, яхти й автопарки. І люди, які вміють перетворювати кримінальні справи на мильні бульбашки. В Україні вони співіснують у дивовижному балансі, поки всі дивляться видовищне реаліті-шоу. Полювання на гелікоптерах на нечесних податківців.

Перегони зі стріляниною в маєтку одіозного судді.

Затримання у прямому ефірі.

І передсмертні мандри головного фіскала між лікарнею та судом:

А на додачу шпигунський детектив з корупційно-бурштиновим відблиском.

Усе це, як кадри з антикорупційного реаліті-шоу, залишилося хіба в новинних архівах. Без жодного вироку. Після скандального скасування статті про незаконне збагачення все нажите непосильною хабарницькою працею - цілком законне. А НАБУ довелося "поховати" майже 7 десятків справ, де фігурували топ-чиновники. Це, звісно, викликало обурення і українських активістів, і міжнародних кредиторів. Тож команда нового президента - запропонувала свій варіант боротьби з корупціонерами. Законопроект - подали депутатам.

"Цей документ принципово відрізняється від всіх інших проектів, які є сьогодні в парламенті. Він передбачає зовсім інший підхід: не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації чи стягнення в дохід держави необґрунтованих активів", - говорить Руслан Рябошапка, заступник глави Адміністрації президента України.

Ба більше, норма дає можливість покарати не лише тих, хто попадеться після її ухвалення. А й колишніх фігурантів! Хабарника можуть притягнути до відповідальності навіть Без рішення суду. Все залежить від його апетитів.

"Якщо розмір активів незаконнгого збагачення там на майже 11 мільйонів перевищуватиме дохід, який отримав чиновник в незаконний спосіб. Тоді він буде нести Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Якщо цей розмі менший - від одного до 11, то працівники НАБУ разом з прокурорами будуть застосовувати цю цивільну процедуру", - говорить Олена Щербан, юрист ГО "Центр протидії корупції".

Цивільна процедура дає змогу стягувати награбовані активи в дохід держави. А в разі кримінальної відповідальності - корупціонерам загрожуватиме від 5 до 10 років за Гратами.

"Я думаю, що там і справи Труханова і справи Насірова і справа Мартиненка. Тобто там часовий період це три роки до прийняття цього закону. Тобто все шо там було по незаконному збагаченню починаючи з 2016 року по теперішній період. В разі якшо зараз проголосують - можна буде конфсковувати у бюджет через процедуру цивільної конфіскації", - говорить Максим Костецький, юрист Transparency International Україна.

Та депутати від таких перспектив не в захваті.

"На жаль, вони хочуть використовувати шоб конфіскація була можливою без рішення суду - це дасть можливості всім копурціонерам, або тим людям які підпадуть під це рішення, звертатись до ЄСПЛ і отримувати рішення на свій бік", - говорить Борислав Береза, народний депутат.

"Тут проблема як би політична в цьому, чи захоче ВР цей механізм приймати і затверджувати, оскільки власне зрозуміло, що буде багато народних депутатів були суб'єктами незаконного збагачення фактично такі депутати є в кожній фракції парламенту", - говорить Олена Щербан, юрист ГО "Центр протидії корупції".

На Банковій, тим часом, поведінкою депутатів, які й не думають братися за законопроект про незаконне збагачення, обурюються.

"Ця редакція була схвалена експертами Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Це означає, що те, що зробив сьогодні парламент, є політично безвідповідальним. Це свого роду помста не лише президентові Зеленському, а в першу чергу українцям, які вимагають справедливості, покарання для корупціонерів, а також і свого роду зневажливий крок до тих міжнародних інституцій, які допомагають Україні у боротьбі проти корупції", - говорить Руслан Рябошапка, заступник глави Адміністрації Президента України.

А ще у президента заговорили про повторну спробу повернути статтю у Кримінальний кодекс. Щоправда, вже восени. З іншим складом Ради. А поки що зосередяться на повноцінному запуску Антикорупційного суду. Він, за планом, має взятися за топ-корупціонерів уже 5 вересня. Головне, аби доти приміщення для засідань знайшли.

"Приміщення ще таке підходяще підшуковується 8,56 наприклад приміщення Печерського суду, яке було запропоновано Антикор суду за висновками фахівців воно не відповідає цмм стандартам, коли ці малесенькі приміщення, маленькі зали судових засідань, коли судді розглядали справи фактично в своїх кабінетах. то Антикор суд не зможе собі цього вже дозволити", - говорить Олена Щербан, юрист ГО "Центр протидії корупції".

Сприяти у вирішенні цих організаційних питань пообіцяв нині глава держави. Зеленський обговорив запуск Вищого антикорупційного суду з його керівництвом та головою Верховного Суду.