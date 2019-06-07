Лідери "Опозиційної платформи - За життя" у Санкт-Петербурзі обговорили здешевлення газу для України [ Редактировать ]
Юрій Бойко та Віктор Медведчук побували сьогодні в російському Санкт-Петербурзі. На майданчику економічного форуму, що саме зараз проходить у місті, - зустрілися з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
Тема переговорів постачання газу до України. Політики наголошують - прямий контракт може здешевити газ на чверть. А також стати основою для нової угоди про транзит територією України.
"Наш сегодняшний приезд - это требование от власти сегодняшней, господина Зеленского и его команды не просто обратить внимание, а сделать все для того, чтобы договора о прямых поставках российского газа, который намного дешевле с учетом скидки, о которой говорил Алексей Борисович Миллер, и о котором говорил председатель правительства и президент Российской Федерации, были заключены. Потому что от этого будут снижены цены жилищно-коммунальных тарифов, и мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газотранспортного консорциума. Вот главные задачи, которые сегодня обсуждались", - говорить Віктор Медведчук, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Нам придется пройти еще несколько раундов переговоров, чтобы выйти на понятную комфортную для людей модель. Это относительно дешевый газ, конкурентноспособная продукция, гарантии транзита газа нашей территорией, а это платежи бюджета и рабочие места. Но очень хорошо то, что в процессе сегодняшней дискуссии, мы продвинулись дальше. Мы понимаем каким образом это нужно разрешить, какие нужно этапы, какие нужны решения от обеих сторон. И я убежден, что после парламентских выборов, а у нас осталось мало времени, мы эти вопросы решим и обеспечим стабильную, возрастающую поставку газа в нашу страну", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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