Под Кропивницким в городе Александрия на трассе "Знаменка-Луганск-Изварино" произошла смертельная авария: столкнулись мотоцикл и мопед. Об этом сообщает "УНН".

Известно, что водитель мотоцикла Honda не предоставил преимущество в движении водителю мопеда, в результате чего столкнулся с мопедом.

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Отмечается, что в результате аварии водитель и пассажир мопеда погибли на месте. Девушка, которая была за рулем мотоцикла была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП, а также под Ривне в ДТП пострадало двое детей.