Под Кропивницким произошло жуткое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
Под Кропивницким в городе Александрия на трассе "Знаменка-Луганск-Изварино" произошла смертельная авария: столкнулись мотоцикл и мопед. Об этом сообщает "УНН".
Известно, что водитель мотоцикла Honda не предоставил преимущество в движении водителю мопеда, в результате чего столкнулся с мопедом.
Отмечается, что в результате аварии водитель и пассажир мопеда погибли на месте. Девушка, которая была за рулем мотоцикла была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Полиция начала расследование.
Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП, а также под Ривне в ДТП пострадало двое детей.
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