В субботу, 8 июня, вражеские силы 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также из минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка, передает пресс-служба ООС.

Российские боевики обстреливали украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: Водное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия; в районе населенного пункта Лебединское - с 122 мм артиллерийских систем; Опытне - минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы; вблизи населенного пункта Новоселовка вторая - 82 мм минометы и автоматические гранатометы.

Также, два раза в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Широкино - крупнокалиберные пулеметы; вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза Красногоровка - крупнокалиберные пулеметы; район населенного пункта Павлополь - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; дважды Богдановка - автоматические гранатометы крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Вблизи Новотроицкое - станковый противотанковый гранатомет; два раза Старогнатовка - гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз: вблизи населенного пункта Южное - с 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Травневе - 120 мм минометы автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы; в районе Золотого - из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

Также, Станица-Луганск - стрелковое вооружение; однажды Крымское - вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи населенного пункта Хутор Вольный - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов, один военнослужащий получил боевую травму. По данным разведки, одного оккупанта было уничтожено и еще 2 получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Верхнеторецкое - 120 мм минометы; Павлополь - станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел: Новолуганское - минометы калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что украинские военные заняли важные позиции на Донбассе.