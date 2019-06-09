Лига наций УЕФА: когда состоится финал [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в финальном матче Лиги Наций УЕФА на поле встретятся футбольная сборная Португалии и сборная Нидерландов, передает "УНН".
Отмечается, что матч состоится на "Эштадиу Драгау" в Порту. Начнется финал в 21:45 (по киевскому времени). Известно, что это первый в истории финал турнира Лига Наций. Главный арбитр: Ундиано Мальенко (Испания)
Финансовое вознаграждение от победы в турнире выглядит следующим образом: первое место - 10,5 млн евро; второй место - 9 млн евро; 3-е место - 8 млн евро; четвёртого место - 7 млн евро.
Кроме того, все четыре сборные, которые вышли в финала (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия) уже получили путевки в финальную часть Евро-2020.
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