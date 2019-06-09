Нацкорпус об’єднався з українськими націоналістами та представив першу п'ятірку списку до Верховної Ради [ Редактировать ]
"Свобода", "Нацкорпус", "Правий сектор", ОУН, Державна ініціатива Яроша і Конгрес українських націоналістів йдуть на парламентські вибори загальним списком. Очолив його лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Таке рішення ухвалив з'їзд цієї політсили. У першій п'ятірці - лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, за ним Дмитро Ярош. Андрій Тарасенко - голова Правого сектору і екс-віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський. Окрім списку, з'їзд затвердив імена кандидатів у мажоритарних округах.
"Цей з’їзд не лише започаткував спільний похід націоналістів патріотів у Верховну Раду, також цей з’їзд започаткував націоналістичний великий рух. Хочу зазначити, що депутат Верховної Ради, голова НК Андрій Білецький запропонував створити координаційний центр на цьому об’єднавчому з’їзді. Ми вже випрацювали цей момент і розуміємо що через 2 місяці після передвиборчої кампанії націоналісти всієї країни збиратимуться не тільки в спільну політичну організацію, але й в спільний рух і координатором цього руху, за підтримки національного корпусу, сьогодні було проголосовано, що очільником буде Андрій Білецький", - говорить Родіон Кудряшов, заступник лідера партії "Національний корпус"
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