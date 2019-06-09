У "Опозиційній платформі - За життя" назвали свого прем'єра. Кого висунули кандидатом на посаду очільника уряду у разі перемоги на парламентських виборах та про що іще говорили у матеріалі.

Мир на Донбасі, повернення полонених та підвищення рівня життя українців - ключові тези програми "Опозиційної платформи - За життя".

"Сегодня мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя, поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая в нашей стране. Поход, чтобы принести мир. Ми об’єдналися заради миру. Ми зупинимо тарифний геноцид. По-трете, ми встановимо мир на Донбасі. І останнє, з нами мільйони українців. Победа будет за нами", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Саме мир на Донбасі - одна з головних цілей заради якої "Опозиційна платформа - За життя" іде у парламент, наголошують у політичній силі. Ще в січні на з’їзді партії було прийнято план-концепцію врегулювання кризи на Сході.

"Мы обязаны принести мир в Украину, мы обязаны урегулировать ситуацию на Востоке страны - прекратить боевые действия. Наш план, принятый в этом помещении на съезде 29 января внедряется в жизнь. Мы обязаны реализовать этот мирный план и этот мирный план будет зависеть в том числе и от того, с каким составом и в каком количестве мы придем в парламент получить доверие наших граждан. Потому что мы должны дать ответ Донецку, Луганску и Москве в вопросе того, что мирный план выполнение минских соглашений это то, что мы обязательно сделаем и обязательно реализуем", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Працювати в інтересах людей, підняти рівень життя та економіку і об’єднати країну - обіцяють у політичній силі. У "Опозиційній платформі за життя" вже готові і доформування нового уряду, який і буде реалізовувати ключові цілі партії.

"Мы объединились ради мира. Мы объединились ради процветания и развития нашей любимой Украины. Мы объединились для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. Уже через очень короткое время, Украина будет избирать новый парламент. Люди надеятся на то, что народные депутаты, которые будут избранны - будут по-настоящему работать в их интересах. Но, одновременно с парламентом, по действующей Конституции, Украина будет выбирать и новое правительство. И нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр. Это Юрий Бойко", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Ми повернемо мир на Добас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори. Та закон про вільну економічну зону на Донбасі. Дорогі друзі, ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон при всеукраїнські і місцеві референдуми. Відмінимо усі антиконституційні закони - про мову, освіту, перейменування церкви. Ми відмінимо закон про, так звану, люстрацію і декомунізацію, яку перетворили на ганьбу. Друзі, ми забезпечимо відповідальність влади. Україна стане парламенською резпублікою з широкими повноваженнями місцевого самоврядування", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційна платформа - За життя".

Учасники з’їзду представили і першу десятку списку кандидатів від політичнох сили: Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак. Саме вони і поведуть політсилу у парламент.