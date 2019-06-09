Лондон у вишиванці. Сьогодні в столиці Великої Британії українці влаштували ходу в національному вбранні. З прапорами, українською музикою, а головне марковані етнічним кодом близько півтисячі діаспорян та іноземців пройшлися історичним центром міста.

Подію влаштували кілька організацій, що гуртують довкола себе українців у Британії, зокрема "Лондон-Євромайдан". Марш у вишиванках - традиційний для Лондона. Цього року відбувся уже вшосте.

"Ми хотіли показати, що крім того, що у нас вічні проблеми в державі, і ми постійно вже, як потім зясувалося, тільки на протести виходили, ми хотіли показати, що ми маємо ще щось крім проблем, світу. Ми хотіли показати нашу вишиванку, наші традиції, наші пісні, наші танці, і це така була задумка", - говорить Наталя Равлюк, координатор "Лондон-Євромайдан", організаторка маршу.