У Молдові триває урядова криза [ Редактировать ]
Урядова криза в Молдові. Парламент розпущено, але депутати розходитися не збираються. Політичні противники закидають одне Одному "узурпацію влади" та закликають своїх прихильників виходити на вуличні протести.
Що спричинило цю ситуацію - розкаже Катерина Кравець.
Ця історія триває від лютого, коли після парламентських виборів у Молдові жодна з політичних сил не отримала достатньої кількості голосів для формування уряду. За законом, на створення коаліції відводилося три місяці, по закінченню цього терміну, а саме 7 червня - президент Ігорь Додон мав би розпустити парламент та призначити нові вибори. Однак, робити цього не став. Ба більше - 8 червня, тобто вже після дедлайну, у парламенті приголомшили заявою про нову коаліцію. Куди увійшли проросійська Соціалістична партія Додона та проєвропейський правий блок "ACUM", від якого на посаду прем'єра вже висунули Майю Санду. Коаліціянти раніше непримирені ідеологічні супротивники у такому союзі нічого дивного не вбачають.
"Люди, які живуть в Молдові, відрізняються поглядами, ідентичністю, геополітичними особливостями. Але те, що сталося в парламенті, доводить, що ми можемо знайти речі, що нас об'єднують, тому що це те, що нам потрібно тут, вдома, в Молдові. Я впевнений, що ефективність нового уряду залежить від вас і можливостей Майї Санду", - говорить Ігор Додон, президент Молдови.
Натомість Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від влади, наділивши президентськими повноваженнями прем'єра Павла Філіпа, члена Демократичної партії. Той, попри запізніле створення коаліції, підписав указ про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Та новоспечена парламентська більшість розходитися не збирається.
"Ми звертаємося до всіх державних робітників і працівників правоохоронних органів, з проханням ігнорувати незаконні накази тих, хто намагається узурпувати владу. Парламент Молдови, обраний 24 лютого 2019 року, вимагає від Демократичної партії вилучити своїх найманців з державних установ", - говорить Майя Санду, лідерка блоку "ACUM"
Тим часом прихильники Демократичної партії вже встановили намети під владними будівлями в Кишиневі та заклИкали усіх небайдужих стати на захист демократії в країні.
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