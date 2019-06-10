До Бангладеш вилетіла українська консульська група - мають з'ясувати деталі затримання шістьох українців, яких звинувачують у шахрайстві.

Напередодні в Адміністрації президента зустрілися з родичами затриманих. З'ясувалося - 29 травня шестеро українців вирушили з Бердичева у туристичну подорож. За два дні зв'язок із ними перервався. А згодом повідомили про їхнє затримання. Поліція звинуватила українців у махінаціях з банківськими картками. Нібито вони діяли у складі злочинної групи разом із громадянами Румунії та Болгарії.