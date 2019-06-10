У Японії влаштували оригільнальні перегони для офісних працівників. Учасники змагаються між собою, не встаючи з офісних стільців. Як це відбувається та яку нагороду отримують переможці - розповість Катерина Кравець.

Наввипередки на стільцях. У невеличкому японському містечку Ханю, що у префектурі Сайтама, відбулися перегони на офісних стільцях. Ідея започаткувати незвичне "Гран-прі" виникла 10 років тому, уперше їх влаштували у місті Кіото. Засновник - Цуйоші Тахара - каже: на це його надихнули перегони "Формула-1" та змагання на витривалість під назвою "24 години Ле Мана".

"Я хотів зробити те, що до мене ніхто не робив. У мене на той час було чимало ідей та неабияка уява. Тож в результаті вийшло поєднання швидкості та витривалості. І це можна влаштувати на вулицях будь-якого міста", - говорить Чол Цуйоші Тахара, Засновник "Ісу Гран-прі".

Під час перегонів поміж собою змагаються команди по три людини. Учасники мають здолати двогодинний швидкісний марафон. Офісні стільці мають принести з собою, так само як і вдягнути захисну екіпіровку аби уникнути значних травм. Учасники кажуть: найефективніша тактика - їхати спиною уперед, відштовхуючись ногами. Жодних обмежень для участі немає.

"У нашій команді батьки, чиї діти разом ходять до школи. Ми вже брали участь у перегонах минулого року, тож вирішили знову спробувати свої сили. По правді кажучи, мене заманили тим, що буде дуже весело. Але потім все тіло неабияк болить попри те, що здавалося б, це дуже легка справа", - говорить Чол Сатору Тагучі, учасник.

"Мені дуже подобається те, що кожного разу на змагання приходять чимало глядачів, уболівальників. Вони нас дуже підтримують, особливо під час долання поворотів. Це вкрай зворушливо", - говорить Жін Маю Негіші, учасниця.

З-поміж п'ятдесяти п'яти команд, що взяли цього разу участь у стільцевих перегонах, заслужену перемогу здобули торішні чемпіони з Кіото. Додому поверталися не з порожніми руками. Переможцям, окрім почесної грамоти, також урочисто вручили 90 кілограмів рису - по тридцять кіло на кожного члена команди.