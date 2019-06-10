Колись вандалізм, тепер - сучасне мистецтво. Команда молодих художників уже десятий рік прикрашає вулиці столиці неймовірними стінописами. Вони - перші українські митці, які розписали потяг-мурал. Як народжуються ідеї та з якою метою працюють малярі - дізнавалися мої колеги.

В Україні слово "мурал" уже давно на слуху. Ці арт-об'єкти можуть з'явитися будь-де. Столична багатоповерхівка чи закинутий завод - для сучасних митців це полотно, де вони творитимуть.

"Впринцыпе муралы - это те же картины, просто большие очень. А любая живопись это исскуство", - говорить Дмитро Касенюк, художник.

Дмитро муралами зацікавився ще за студенства. Проте страх висоти ставав на заваді мрії. Адже доводиться працювати на висоті десятків метрів над землею.

"Я всегда всю жизнь боялся висоты, но мне всегда хотелось создавать какие-то большие росписи. І мне пришлось перебороть свой страх", - говорить Дмитро Касенюк, художник.

Їх команда розписала більше десяти тисяч квадратних метрів. Каже, - якщо колись таке мистецтво викликало невдоволення, то зараз навпаки. Своєю метою вважають позитивні емоції городян.

"Наше общество переходит на другой уровень понимания исскуства уличного. Я пітаюсь создавать сейчас такие муралы, Которые будут радовать их и дарить улыбки", - говорить Дмитро Касенюк, художник.

Бажання дарувати людям яскраві враження спонукало до створення унікального потяга-муралу. Це перший поїзд, який був повністю розписаний українськими художниками.

Они все синие и нам захотелось разнообразить это. Поэтому мы задались такой целью сделать такой подарок и показать,что наши украинские художникики тоже могут что-то". - говорить Дмитро Касенюк, художник.

Щоб вкрити малюнками усі вагони, знадобилося півтони фарби та тиждень часу. Розмальовували майже цілодобово.

Марьян теж працював над цим проектом. Каже, такий вид мистецтва цікавий, проте і небезпечний для здоров'я.

"Вообще по правилам безопасности метро - это очень сложное место где работают люди. Потому что провода везде висят и везде большое напряжение. Акуратно для здоровья не получиться", - говорить Мар'ян Мотрук, художник.

До кінця року художники обіцяють реалізувати ще два проекти. Які не розголошують. Переконують - вони будуть ще масштабнішими.