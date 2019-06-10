Конфлікт у Лівії: ВООЗ оприлюднила дані про кількість загиблих [ Редактировать ]
Понад 650 людей загинули у Лівії від початку боїв за столицю Тріполі. Серед них 41 цивільний. Такі дані наводить Усесвітня організація охорони здоров'я на своїй сторінці у Твіттері. Водночас майже 3600 людей дістали поранення. Зокрttма, 126 мирних жителів.
Нагадаю, військове загострення у Лівії триває з 4 квітня. Тоді "Лівійська національна армія", очолювана генералом Халіфою Хафтаром, почала наступ на Тріполі, де засідає сформований за підтримки ООН уряд країни. У відповідь вірні урядові війська розпочали операцію "Вулкан гніву". У країні, нагадаю, панує двовладдя. Уряд і парламент розміщуються у різних частинах Лівії та функціонують не залежно один від Одного. У Тріполі міжнародно визнаний уряд національної єдності. У місті Тобрук - парламент, який повністю спирається на "Лівійську національну армію" Хафтара.
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