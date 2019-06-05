Фронтальная камера под дисплеем: в Xiaomi сделали важное заявление [ Редактировать ]
Старший вице-президент Xiaomi Ван Сян поделился в своем Twitter подробностями работы технологии подэкранной фронтальной камеры. Компания анонсировала ее разработку в начале мая, сообщает internetua.com.
На предоставленных слайдах сказано, что в дисплее есть небольшой прозрачный участок, сделанный из специального стекла с низким коэффициентом отражения и высоким коэффициентом пропускания света. Во время активации камеры участок дисплея становится полностью прозрачным. В обычном режиме экран работает как и остальная его часть, отображая весь контент.
Ван Сян утверждает, что на такие камеры получатся более чистые и чёткие снимки, чем на селфи-камеры, размещённые в отверстиях (пример - Samsung Galaxy S10 и Honor View 20).
Когда появится первый коммерческий смартфон с такой технологией, неизвестно. Похожую разработку уже показывала Oppo.
раньше сообщалось о том, что смартфон Xiaomi Redmi Note 7 бьет рекорды продаж. А также Xiaomi представила говорящую ручку.
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