Утечка химикатов, децентрализация и профтехобразование: Гройсман посетил Винницу с рабочим визитом [ Редактировать ]
Успехи объединенных территориальных общин и развитие профтехобразования - сейчас в фокусе внимания. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Премьер-министр с рабочим визитом посетил Винницкую область. Бюджет общины в результате децентрализации вырос вдвое. Там за свой счет реконструировали дворец, в котором размещается музей авиации, обновили водопровод, строят дороги, поддерживают больницу.
В городе Немиров глава правительства пообщался с учениками профессионального технического лицея. Ведь развитие профтехобразования - приоритетный вопрос для правительства в контексте реформы образования.
Не обошлась поездка без экспромтов, увидев активные ремонтные работы на пути к Немирова, премьер решил лично выяснить на каком этапе восстановления дороги. Выяснилось - это участок трассы М-12 входит в международный коридор Go Highway. Рабочие уверяют - от графика не отстают.
Не обошел Владимир Гройсман и тему утечки химикатов в реку Рось. Отвечая на вопрос журналистов, сообщил: ситуация под контролем профильных служб.
по теме
Увольнение губернаторов: у Зеленского сделали важное заявление
Мендель сделала важное заявление по поводу увольнения губернаторов всех областей
"Я буду чувствовать вашу поддержку": Зеленский обратился к народу
Зеленский записал видеообращение к украинскому народу: о чем говорил президент
Деньги на мусор: сколько должны платить украинцы
Загрязнее окружающей среды вот уже в течение тысячелетий является актуальной социальной проблемой общества
Дочь Поляковой жестоко оскорбили и раскритиковали в сети
Машу Полякову обидили и раскритиковали в сети
Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда
Президент Зеленский объявил конкурс на вакантную должность судьи