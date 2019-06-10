Успехи объединенных территориальных общин и развитие профтехобразования - сейчас в фокусе внимания. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер-министр с рабочим визитом посетил Винницкую область. Бюджет общины в результате децентрализации вырос вдвое. Там за свой счет реконструировали дворец, в котором размещается музей авиации, обновили водопровод, строят дороги, поддерживают больницу.

В городе Немиров глава правительства пообщался с учениками профессионального технического лицея. Ведь развитие профтехобразования - приоритетный вопрос для правительства в контексте реформы образования.

Не обошлась поездка без экспромтов, увидев активные ремонтные работы на пути к Немирова, премьер решил лично выяснить на каком этапе восстановления дороги. Выяснилось - это участок трассы М-12 входит в международный коридор Go Highway. Рабочие уверяют - от графика не отстают.

Не обошел Владимир Гройсман и тему утечки химикатов в реку Рось. Отвечая на вопрос журналистов, сообщил: ситуация под контролем профильных служб.