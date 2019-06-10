Прем'єрські перегони стартували у Великій Британії. Там почалася офіційна реєстрація кандидатів на місце, яке невдовзі звільнить Тереза Мей.

Хто у списку і з якими обіцянками вступає у боротьбу? Дивіться далі.

Обирати наступного прем'єра Великої Британії буде правляча Консервативна партія. Тереза Мей, яка ще посідає цю посаду, минулого тижня відійшла від лідерства у цій політсилі. Тепер партія має обрати нового лідера, він і стане наступним головою уряду.

Про готовність боротися за крісло прем'єра заявили аж 11 претендентів - небачений ажіотаж. Оптимальний кандидат повинен зуміти об'єднати парламентську фракцію, яка розкололася через різні погляди на вирішення проблеми з "Брекзитом".

Зважаючи на велику кількість претендентів, Консервативна партія дещо змінила правила виборів. Спершу явних аутсайдерів відсіють у Палаті громад - через кілька турів голосувань. Брати участь можуть лише члени Консервативної партії, їх наразі 313. Вилітатимуть ті, хто не пройде встановлений бар'єр - для кожного туру свій. Аж поки не залишаться двоє кандидатів.

Хто з цих двох найстійкіших стане лідером політсили, а отже, й новим британським прем'єром, визначатимуть усі члени Консервативної партії, їх близько 160 тисяч. Свої голоси надсилатимуть поштою. Ім'я переможця дізнаємося ближче до кінця липня.

Великі шанси на перемогу в колишнього мера Лондона і екс-міністра закордонних справ Бориса Джонсона. Він готовий за будь-яких обставин, навіть за відсутності угоди, - вивести Британію з ЄС 31 жовтня. І не платити Брюсселю відступних, поки не виторгує кращих умов для "Брекзиту". А ще - знизити податки для бізнесу.

За гучні, а часом і голослівні заяви, Джонсона активно критикують опоненти. І самі обіцяють малоймовірне - переукласти угоду з Брюсселем.

"Я переконаний, якщо ми проявимо рішучість, винахідливість і впевненість, угода буде. Така угода, що пройде через парламент і дозволить нашій країні рухатися далі", - заявляє Джеремі Гант, міністр закордонних справ, кандидат на посаду лідера Консервативної партії.

Загалом, серед претендентів, четверо - за жорсткий "Брекзит", троє - не відкидають такого варіанту подій, стільки ж - наполягають на укладанні угоди, і лише один готовий провести другий референдум щодо виходу країни з ЄС.