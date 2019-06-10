Думка опозиціонерів щодо майбутнього прем'єра, схоже, збігається з очікуваннями виборців. У всякому разі, про це свідчать дані свіжих соцопитувань. Отже, про вподобання українців і підрахунки соціологів - у нашому матеріалі.

Щодо підтримки можливих кандидатів на пост прем'єр-міністра України - опитування провели в Київському Міжнародному інституnі Соціології. За даними КМІСУ, в прем'єрському кріслі українці хочуть бачити засновника "Опозиційної платформи - За життя", Юрія Бойка, - за це висловилися майже 13 відсотків опитаних.

Понад 11 у Юлію Тимошенко, 8 процентів підтримки в Ігоря Смешка. Майже стільки ж опитаних підтримують кандидатуру Володимира Гройсмана. За Анатолія Гриценка - 4 проценти. І 2,5 відсотка, за те щоб уряд очолив Петро Порошенко.

"Звичайно, що Бойко є більш прийнятним варіантом, тому що він має досвід роботи у "Нафтогазі", має великий управлінський досвід. Звичайно, він виглядає як серйозна людина, яка може керувати Кабміном. Зрозуміле позиціонування. Зрозуміле те, що вони демонструють можливість прямих перемовин з Російською Федерацією. Це звичайно, подобається і виборцям, які за них голосували. І звичайно, що він має потенціал до зростання і стати умовно єдиним опозиційним лідером на південному сході, що дозволяє претендувати їм на вагоме місце у коаліції і прем'єрське крісло", - наголосив Тарас Загородній, політичний експерт.

Завершення війни та повернення миру, - вирішення цієї задачі засновник "Опозиційної платформи - За життя", Юрій Бойко вважає першочерговим у новому парламенті та уряді. Він заявив про готовність очолити Кабмін.

"У меня и нашей команды есть четкое видение, каким образом решить проблемы, которые действительно волнуют людей:

И вопрос снижения тарифов, и вопрос создания новых рабочих мест, восстановление рынков в России, восстановление промышленности - вот, то, что жизненно важно для страны, - я знаю, как на них отвечать, я знаю, что делать, чтобы решить их. По этому, когда была Президентская избирательная кампания - мы пытались донести до людей, что мы можем это сделать. И людям стало ясно, что мы с этим справимся.



Для нас ключевым вопросом является завершение войны, восстановление мира и возврат территорий и людей в страну. По этому, все, кто разделяет наши убеждения прямых переговоров с противоборствующей стороной ради достижения мира. Кто готов к компромиссу и понимает, что политический путь решения этого вопроса - единственный есть в стране, - это наши партнеры. И мы ради этого будем партнерами с силами, которые разделят эти ценности", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Економічні питання, - на думку Юрія Бойка - теж на часі. У планах політика - зниження тарифів для населення.

"Решения, что касается экономики. Это снижение стоимости газа для населения и промышленности, - о чем мы проводили уже два раунда переговоров. И мы видим, что мы на правильном пути. Мы добьемся снижения цен на газ и снижения тарифов, которые, в буквальном смысле, терзают людей. И мы знаем, как это сделать", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Нагадаємо, на минулому тижні, лідери "Опозиційної платформи - За життя" взяли участь у міжнародній економічній конференції у Санкт-Петербурзі, за участі глави "Газпрому". Тоді сторони підтвердили наміри про зниження ціни за газ для України.