Інфляція у Венесуелі з початку року сягнула дев'ятисот відсотків. Про це заявив член парламентського комітету з фінансів Анхель Альварадо. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, вже до кінця року вона може сягнути 10 мільйонів відсотків.

Нагадаю, після дефолту 2017 Венесуела потерпає від масштабної соціально-економічної кризи. Національна валюта - болівар - стрімко знецінюється, а жителі скаржаться на дефіцит багатьох товарів, зокрема харчів, палива та ліків. Напередодні у Каракасі люди знову вийшли на протести.

"Уряд практично пограбував нас. Нині працівник із 30-річним стажем отримує зарплатню, що дорівнює одному долару. І що з цим робити? На це навіть не можна купити лоток яєць", - говорить Марлен Сіфонтес, протестувальниця.

"А тепер уряд хоче закупити однострої для військових на 56 мільйонів доларів. Ми вимагаємо, щоби натомість вони придбали медпрепарати. У нас немає дефіциту військової форми, у нас дефіцит найнеобхідніших товарів і ліків", - говорить Пабло Замбрано, протестувальник.