Сполучені Штати посилять військову присутність у Польщі [ Редактировать ]
Сполучені Штати посилять військову присутність у Польщі. Відповідну угоду збираються оприлюднити вже цього тижня - заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, ідеться про зміцнення командних структур, сил спеціального призначення та збільшення матеріально-технічного забезпечення.
Війська США вже присутні у Польщі в рамках угоди від 2016 року з НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією. Нову польсько-американську угоду Дуда назвав "переходом до другого етапу" військової взаємодії між країнами.
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