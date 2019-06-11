Сполучені Штати посилять військову присутність у Польщі. Відповідну угоду збираються оприлюднити вже цього тижня - заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, ідеться про зміцнення командних структур, сил спеціального призначення та збільшення матеріально-технічного забезпечення.

Війська США вже присутні у Польщі в рамках угоди від 2016 року з НАТО у зв'язку з анексією українського Криму Росією. Нову польсько-американську угоду Дуда назвав "переходом до другого етапу" військової взаємодії між країнами.