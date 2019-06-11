Одразу шість вугільних копалень на Львівщині зупинилися - шахтарі вийшли на протест. Вони перекрили дорогу, що веде до польського кордону.

Чому - з'ясовувала Христина Гашенко.

Міжнародна траса "Львів - Рава-Руська". До українсько-польського кордону - трохи більш як 60 кілометрів. На пішохідному переході - понад 100 шахтарів. Вимагають виплатити зароблене. Без черги пропускають лише громадський транспорт і машини з дітьми. Решту автівок - що15 хвилин.

"Нам не платять заробітної плати. Лютий, березень, квітень, травень. Відгрузки ніякої. Наше вугілля не вважають за якісне", - обурений Степан Тарас, шахтар.

Призупинили роботу на шести львівських копальнях.

"Тільки відкачка води, за газом слідкують спеціальна дільниця і спеціальні служби, життєдіяльність шахти підтримується", - запевнив Володимир Пащук, голова профспілки шахти "Відродження".

Склади з вугіллям на шахтах заповнені вщерть. Але майже два місяці його не купують, - кажуть гірники. Усе - через високу ціну. Тонна вугілля коштує 2 800 гривень. Шахтарі пояснюють - це задорого для ТЕЦ. Тож просять Міненерго знизити вартість, як торік.

"Ринкова ціна літом 2,400 і тому наше ДП не може продати вугілля ні на одну електростанцію - тому що ціна завищена нашим міністром. Ми з ним зустрічалися 15 числа, він обіцяв нам 15 травня підписати протокол на ціну на вугілля і пішов у відпустку і ніякого протоколу не підписав", - обурений Степан Смілка, голова профспілки шахти "Великомостівська".

Заповнені склади - екологічна загроза, кажуть гірники. Вугілля може самозайнятися. Щоб уникнути небезпеки - видобуте якнайшвидше треба продати.

"Можна було б в усякому разі вийти з ситуації, стабілізувати ринок, виплатити заробітну плату людям за рахунок вже відвантаженого вугілля", - наголосив Олег Акімов, т.в.о. гендиректора ДП "Львіввугілля".

В обласній адміністрації запевнили - частину зарплати гірники отримають до кінця тижня. Про відвантаження вугілля сказати нічого не можуть.

"Минулого тижня Кабінет міністрів виділив кошти в розмірі 295 мільйонів гривень - але це стосується всіх шахт, які знаходяться на території України. Розподіл коштів, який передбачений безпосередньо для шахт, які знаходяться на ДП "Львіввугілля" - буде відомо після того, як відповідні аналітичні речі зробить Департамент міністерства палива та енергетики", - підкреслив Ростислав Замлинський, заступник голови Львівської ОДА.

Шахтарі порахували: львівські копальні отримають майже 40 мільйонів гривень. І цього не вистачить навіть на зарплату за лютий і березень. Тож гірники вкотре планують вийти на мітинг до Міністерства енергетики.