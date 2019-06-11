Південна Каліфорнія у вогні. Пожежа випалила близько 40 гектарів трави та чагарників уздовж річки Санта-Клара. Через займання довелося евакуювати два парки розваг.

Дев'ятьох людей шпиталізували з симптомами отруєння газом та з легкими опіками. Наразі пожежники зупинили просування вогню, натомість виникли ще два осередки займання. Вогнеборці, поки що контролюють їх лише на третину.