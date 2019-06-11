В Будапеште из затонувшего судна достали тела [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июля, в Будапеште из затонувшего судна достали тела четырех погибших. Об этом сообщает "Корреспондент".
В Будапеште спасатели подняли катер, который затонул около двух недель назад. "Четыре тела, трое из которых, предположительно, являются корейцами, обнаружены в разрушенном туристическом катере, поднятом с Дуная утром во вторник, почти через две недели после затопления, вследствие чего 26 граждан Южной Кореи погибли или пропали без вести", - говорится в сообщении.
Известно, что нашли капитана судна Hableany и трех пассажиров - южнокорейских туристов.
Напомним, после столкновения двух теплоходов на Дунае в Будапеште, в результате которого погибли семь человек и еще 21 считаются пропавшим без вести, появилось новое видео с места трагедии.
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