Минулої доби на фронті зафіксовано 17 ворожих обстрілів, у тому числі із забороненого озброєння.

Бойовики вели вогонь вздовж усієї лінії розмежування. Зокрема, 120 міномети застосували в районі Зайцевого і Світлодарська на Луганщині і поблизу Опитного, Пісків та Мар'їнки - на Донецькому напрямку. Зранку російські найманці поновили обстріли Пісків і Водяного, били зі стрілецької зброї та гранатометів. Один український захисник поранений.

Ситуація під тимчасово окупованою Горлівковою стає дедалі гострішою. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилася в рази. З фронту - дивіться матеріал Генадія Вівденка.

Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька перед окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребують відкривати вогонь із забороненої Мінськом зброї, використовують бойові машини піхоти.

На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами. Вранці наші хлопці виявилися під мінометним вогнем російських найманців. На щастя, усі живі.

"Если раньше их бронетехника стояла в глубине, то в данное время, они ее вывели на передний край. Не стесняются стреляют по нам. Если стрельба была в ночное время, то сейчас могут в 11, в 12, в 3 часа", - зазначив Петро, командир підрозділу батальйону "Айдар".

На цій ділянці фронту, - лише за один день, - нарахували до 100, як тут кажуть, "приходів" ворожих мін калібром 82 та 120 мм.

"Прямо с населенного пункта Горловка. Средь бела дня ставят минометы в огородах мирных и стреляют по населенному пункту "Південне". Это происходит днем", - розповідає Петро, командир підрозділу батальйону "Айдар".

За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники підрозділів - російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців. Вогневі провокації стають дедалі небезпечнішими.

"Хочеться, щоб воно закінчилося, але як є - будемо тримати оборону до кінця", - зазначив Роман, військовослужбовець батальйону "Айдар".

"Сейчас уже и днем пошло, работают из тяжелого орудия - 82 и выше, 120. Тяжелая техника, "бехи", СПГ. С каждым днем наращивают обстрелы", - наголосив Микита, військовослужбовець батальйону "Айдар".

На передовій спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін.

"Наверное они на что-то настроились, других объяснений нет - чтобы у нас началось неприятная ситуация в стране. Это основное. Провокация, провокация, провокация! Они настроены дальше продолжать без остановки, не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли. Чужие не должны бить на нашей земле", - підкреслив позивний "Самара", медик.

Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових.