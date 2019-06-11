Часть "Оппозиционного блока", которую называют ахметовской, идет на выборы вместе с новой партией "Доверяй делам" Кернеса и Труханова. К ней имеет прямое отношение Игорь Коломойский.

В этот же союз влились "Видродження" Виталия Хомутынника (считается также близким к Коломойскому) и "Наши" Евгения Мураева. Все они пойдут на выборы под брендом Оппоблока.

"Страна" уже рассказывала, что цель этой политической сборной - не победа, а участие. Низкие рейтинги не позволят партии преодолеть 5%-й барьер. Зато смогут оттянуть голоса у ближайшего конкурента - "Оппозиционной платформы За жизнь", которую поддерживает свыше 11% избирателей.

У обеих партий - схожая идеология и очень похожие названия. Поэтому Оппозиционный блок скорее всего отберет у "Платформы" несколько процентов.

Что облегчает жизнь партии "Слуга народа", которая конкурирует с "Платформой" на Юго-Востоке Украины. Такая помощь, впрочем, вряд ли абсолютно безвозмездна. И мэры, и Ахметов, не исключено, расчитывают получить от новой команды на Банковой бонусы за помощь на выборах.

При этом внешне идеология у "Слуги народа" и объединенного "Оппоблока" - совершенно разная. Если Владимир Зеленский уже начал скатываться к риторике "позднего Порошенко", то в ОБ призывают к прямым переговорам с Россией. А также критикуют украинизацию.

Однако в списке есть люди и с другой позицией.

В ее первой десятке значится нардеп от "Видродження" Владимир Пилипенко (считается близким к Коломойскому и лидеру "Видродження" Хомутыннику).

В последние годы он голосовал за многие законы, нужные Порошенко и уходящей власти. В частности - за закон о люстрации.

Его отец - член партии "Свобода".

На своей странице в соцсетях Владимир Пилипенко публикует посты, выдержанные в "порохоботском" стиле.

Вот что он писал в мае в связи с ситуацией с пленными украинскими моряками: "Меня, честно говоря, уже не удивляет такое поведение путинской шайки. Нисколько. С правовой точки зрения всему миру понятно, кто виноват в этой ситуации. Здесь и объяснять нет смысла.

Настораживает то, что международные институты чем дальше, тем все отчетливее проявляются довольно слабыми в противостоянии с РФ, плевать хотели на все писаные правила и законы. По сути, наши моряки стали для Москвы разменной монетой в ее геополитических торгах.

К сожалению, единственный действенный способ на сегодняшний день хоть как-то надавить на Москву - это мощные экономические санкции".

Вот так он однажды анонсировал свое появление в телеэфире, высказавшись нелицеприятно в адрес Рината Ахметова (в то время, когда он еще не стал партнером Коломойского).

Но все же любимый конек нардепа - это критика России. А заодно и празднования Дня Победы.

10 мая, после праздника, Пилипенко написал: "Наш северный сосед использует тему войны, смертей миллионов людей в мировых войнах для "повторим" и "победа за нами". А в это время, ровно пять лет назад в мае эти победоносцы схватили Олега Сенцова, бросив его в тюрьму на 20 лет.

Как сообщается, в РФ и оккупированном Крыму содержатся около 98 украинских политзаключенных, около 120 военнопленных и гражданских заложников находятся в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинских военнопленных моряков - в СИЗО "Лефортово". А о скольких мы не знаем? Я уже не говорю о тысячах погибших наших воинов на Востоке ...

Вот такая у кого-то "победа". Хотя - это поражение всего цивилизованного мира. Всей послевоенной Европы, для которой права и свобода человека - были объявлены высшей ценностью. Ведь то, что сейчас происходит на Донбассе, в российских тюрьмах, в Крыму - это та же война. Конечно, не с миллионными жертвами. Но это война против ценностей, за которые все эти миллионы в прошлом отдали свои жизни.

Пока в российских тюрьмах, подвалах террористов, от вражеских пуль и танков гибнут наши люди о мире и победе ценностей нечего говорить".

В апреле Пилипенко удивлялся, что украинцам нет дела до войны с Россией: "Чего хотят украинцы в первые 100 дней работы президента?

Если верить "свежей" социологии: снижение тарифов - 39,1%, отмена неприкосновенности с депутатов, судей и президента - 35,5%, расследования коррупции - 32,4%.

Окончания войны с РФ в приоритетах нет...

У кого есть логическое объяснение, почему?!"

Не преминул Пилипенко покритиковать РФ и в годовщину боя под Крутами: "101 год назад 400 курсантов и студентов сознательно шли на смерть. Они понимали, что им не победить четырехтысячную армию Муравьева, но все равно шли.

Ибо вера в свое государство, верность идеалам сильнее страха перед оккупантами. Тогда эти совсем юные ребята творили историю своей Украины.

Как и творят историю наши бойцы на Донбассе - защищая границы Родины от того же врага. Вечная память героям - и прошлым и настоящим..."

Также он призывал рвать как можно больше договоров с Россией.

"Кроме денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией от 1997 г. нам нужно уже сегодня инициировать расторжение Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это то, с чем нельзя медлить", - писал нардеп в декабре прошлого года, после конфликта в Керченском проливе.

Также Пилипенко выступал за ПЦУ: "Нужна ли Украине отдельная поместная церковь? Здесь нечего обсуждать - нужна".

При этом сам депутат является, судя по всему, греко-католиком.