Сотня жителів Кропивницького влаштувала мітинг під мерією міста. Від влади вимагали заборонити омолоджувальну обрізку дерев. Чому екоактивісти протестують і чи вдалося їм домогтися мораторію - розповість Олена Бринза.

Цьому кленові в центру Кропивницького кілька років тому зробили омолоджувальну обрізку. Тепер від дерева залишився лише мертвий стовбур.

І таких дерев у місті - сотні. Еко-активісти навіть створили у соцмережі групу, де викладають фото загиблих дерев після такого обрізування. "Зупинити це варварство!"- з такою вимогою сьогодні під стіни мерії вийшло більше сотні людей.

"Багато людей звертались і на Кабмін, і на "гарячу лінію", але все скидають на місця, а на місцях - не хочуть вирішувати це питання. Поки не розберуться хто і як буде різати, поки не навчаться обрізати - нехай буде мораторій", - наголосив Денис Ликов, учасник акції.

Екозахисники впевнені: після такої безжальної процедури - дерева гинуть, бо немає фахівців та чітких правил. Тому пропонують на два роки запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку.

Аналогічне рішення вже ухвалили в Києві та Львові. Активісти наголошують: заборона поширюватиметься лише на здорові дерева, аварійних та небезпечних - це не стосується.

"Омолоджувальна - вона в три етапи проводиться, за три роки, а оце - це заготівля дров, дерево довго не живе", - зазначила Надія Паливода, голова ГО "Озеленення Кропивницький".

Попри вимогу містян, голосування за мораторій кропивницькі депутати сьогодні провалили. Але під тиском громадськості, міський голова пообіцяв її призупинити своїм розпорядженням.

"Треба накласти заборону до кінця року на технічну і санітарну обрізку дерев до кінця року", - наголосив Андрій Райкович, міський голова Кропивницького.

Мораторій планують запровадити до кінця року. За цей час в мерії обіцяють підготувати фахівців, що зможуть проводити омолоджувальну обрізку відповідно до санітарних норм. Тобто, без шкоди для дерев.