Кардашьян впервые показала новорожденного сына (фото) [ Редактировать ]
Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян впервые опубликовала фото новорожденного малыша - четвертого сына. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в в социальной сети Instagram.
Напомним, американская модель и телезвезда Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст назвали имя своего четвертого ребенка. Сына назвали Псалм.
"Псалм", - именно так подписала фотографию малыша в своем аккаунте американская знаменитость.
Раньше сообщалось о том, что 10 мая Кардашьян и Уэст в четвертый раз стали родителями. На свет ребенок появился при помощи суррогатного материнства. В настоящее время родители уже воспитывают двух сыновей - Чикаго и Сэйнта, а также дочку Норт. А также сына известной звезды реалити-шоу Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста 3-летнего Сэйнта экстренно госпитализировали. Парня увезли на скорой в больницу.
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