Кадрові рішення президента на цьому не закінчилися. Своїх посад позбулися одразу 15 губернаторів. За словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, це тільки перша хвиля звільнень очільників ОДА.

Зміни відбудуться і в дипломатичній службі. Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру свого радника - Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.

Наразі Пристайко є послом України при НАТО.