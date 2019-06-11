Володимир Зеленський звільнив з посад 15 губернаторів [ Редактировать ]
Кадрові рішення президента на цьому не закінчилися. Своїх посад позбулися одразу 15 губернаторів. За словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, це тільки перша хвиля звільнень очільників ОДА.
Зміни відбудуться і в дипломатичній службі. Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру свого радника - Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.
Наразі Пристайко є послом України при НАТО.
по теме
Володимир Зеленський ініціював процедуру звільнення очільників ГПУ та МЗС
Про початок процедури звільнення генпрокурора Юрія Луценко, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та дев'ятьох посадовців СБУ повідомили в Адміністрації Президента
Розпуск Парламенту: Володимир Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський виступив з промовою в залі суду. Президент заявив, що рішення про розпуск Ради повністю відповідає закону, до того ж, цього хочуть самі українці, адже рівень довіри до Парламенту нижчий 4 відсотків
Розпуск Верховної Ради: коли Конституційний суд винесе вердикт щодо указу президента?
Бути чи не бути достроковим парламентським виборам 21 липня? Конституційний суд узявся визначати законність указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради
Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій
Також Зеленський звільнив із посади главу МЗС Павла Клімкіна, та вніс подання на призначення головним диломатом Вадима Пристайка
Володимир Зеленський скасував два укази Петра Порошенка
Заповнити "кадрові прогалини" мають за результатами відкритого конкурсу