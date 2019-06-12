У Греції знизили віковий ценз для виборців [ Редактировать ]
Президент Греції Прокопіс Павлопулос задовольнив прохання прем'єра Алексіса Ципраса і розпустив парламент. А також оголосив про дострокові вибори.
До розпуску парламенту Ципрас закликав лише за чотири місяці до закінчення терміну. Перед цим його партія зазнала нищівної поразки на виборах до Європарламенту.
Очікують, що голосування відбудеться 7 липня. Це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижений - із традиційних 18 до 17 років.
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