Кому нельзя есть бананы [ Редактировать ]
Банан - полезный, вкусный и сытный плод, который любят и дети, и взрослые. Несмотря на уникальные свойства банана, есть противопоказания к его употреблению. О них пишет mignews.com.ua.
Среди главного потенциально негативного влияния бананов такое:
1. банан выводит жидкость из организма, из-за чего приводит к сгущению крови.
2. повышение вязкости крови с последующим снижением кровеносных потоков к отдельным органам или частям тела - данный факт неблагоприятен для лиц с варикозным расширением вен и для мужчин с проблемами эрекции;
3. по схожим причинам нежелательно употребление бананов в пищу больным с тромбофлебитом, ишемической болезнью сердца и всем остальным, у кого отмечается повышенная свертываемость крови;
4. для некоторых людей бананы могут стать причиной вздутия живота, а потому их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника;
5. не рекомендуются бананы и людям с повышенной массой тела, они ведь высококалорийны; этот фрукт не столько нужно исключить из рациона, сколько употреблять его по минимуму или в согласовании с разработанной медиком диетой;
6. искусственное дозревание бананов способствует тому, что определенная часть сложных углеводов (крахмал и клетчатка) конвертируются в углеводы с высоким гликемическим индексом, а значит, такой банан из полезного для диабетиков превращается во вредный.
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