На Рівненщині вилучили рекордний арсенал боєприпасів [ Редактировать ]
Один із найбільших в Україні арсеналів вилучили правоохоронці на Рівненщині.
Схрон виявили у місцевого жителя. Чоловік закопав на своєму подвір'ї 148 корпусів гранат, 126 запалів до них, 69 гранат різного типу та 6 ящиків набоїв.
За даними поліції, - боєприпаси були привезені із зони бойових дій на Сході країни. За такий сховок чоловік може потрапити за ґрати на 7 років.
по теме
США закликають Росію звільнити затриманих в окупованому Криму татар
Російська влада запроторила за ґрати десятки кримських татар за нібито причетність до релігійної організації "Хізб-ут Тахрір"
У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю
Після завершення сходження - альпініста затримала поліція
В Іспанії засудили членів російської мафії
Учасники злочинної організації створили в Іспанії мережу фінансових і будівельних компаній, ресторанів і барів з метою "відмивання" грошей, отриманих на території колишнього Союзу від грального бізнесу
Аварія у Будапешті: капітана туристичного теплохода взяли під варту
За версією слідства, 64-річний громадянин України, капітан річкового теплохода допустив недбалість, яка призвела до масових жертв
Захворювання на кір: Рівненщина встановила новий анти-рекорд
Від ускладнень померли 17 людей. За кількістю хворих лідирує Рівненщина - у квітні кір побив там торішній рекорд