За такий сховок власник арсеналу може потрапити за ґрати на 7 років

Один із найбільших в Україні арсеналів вилучили правоохоронці на Рівненщині.

Схрон виявили у місцевого жителя. Чоловік закопав на своєму подвір'ї 148 корпусів гранат, 126 запалів до них, 69 гранат різного типу та 6 ящиків набоїв.

За даними поліції, - боєприпаси були привезені із зони бойових дій на Сході країни. За такий сховок чоловік може потрапити за ґрати на 7 років.