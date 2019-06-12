Грецькі художники розмалювали телефонні станції [ Редактировать ]
Грецькі художники прикрашають столицю кольоровими картинами. Малюють на автоматичних телефонних станціях - це пристрої, які передають сигнал від одного телефону до іншого. Розфарбувати планують близько сотні таких об'єктів.
Проєкт має назву "Міська галерея", реалізовують його за підтримки мерії Атен.
"Я хотіла зобразити, як технології та соціальні мережі впливають на наше життя, - ми ніби ховаємося за маскою, і не показуємо, якими є насправді", - зазначила Джованна Спілоу, жителька Афін.
"Нам, мешканцям міста, подобається спостерігати, як Афіни змінюються. Сподіваюся, що містяни поважатимуть ці мистецькі витвори і берегтимуть їх", - наголосив Нікос, житель Афін.
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