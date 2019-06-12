Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин надіслав президентові США Дональду Трампу. Листа із пропозицією ще раз зустрітися й обговорити ядерне роззброєння КНДР.

За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, це "дуже теплий і позитивний лист". Тож Пхеньян і Вашингтон уже координують свої дії щодо нової зустрічі.

Проте точна дата та місце її проведення поки що не визначені. нагадаю, лідери країн спілкувалися вже двічі - у Ханої та у Сингапурі наприкінці лютого. Останній саміт завершився невдачею - сторони так і не дійшли згоди щодо низки питань і закінчили перемовини дочасно.

Також нагадаю, що кілька тижнів тому з'явилася інформація, що кількох північнокорейських дипломатів розстріляли за провал на переговорах.