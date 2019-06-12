В Украину приедет глава Организации по борьбе и сотрудничеству в Европе [ Редактировать ]
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак приедет в Украину. Дата визита - 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком в рамках его визита в Украину", - рассказали в пресс-службе.
В Министерстве также акцентировали внимание на том, что это уже второй визит Лайчака в Украину в этом году .
Известно, что на встрече будут обсуждать пути эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии.
Раньше сообщалось о том, что ОБСЕ зафиксировала очередной факт подачи Россией оружия на территорию ОРЛО и ОРДО. Читайте также о том, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий, которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте
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