Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак приедет в Украину. Дата визита - 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком в рамках его визита в Украину", - рассказали в пресс-службе.

В Министерстве также акцентировали внимание на том, что это уже второй визит Лайчака в Украину в этом году .

Известно, что на встрече будут обсуждать пути эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии.

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