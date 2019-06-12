10-11 июня украинская делегация во главе с советником президента Украины Михаилом Федоровым провела в Эстонии. Главной целью рабочего визита было получение профессиональной оценки концепции "Государство в смартфоне" и привлечения качественной экспертизы в будущем.

"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства" - опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - выступил с заявлением Федоров.

В рамках двухдневного визита украинская делегация провела более 10 встреч, в частности с главным менеджером по информатизации Эстонии, государственным секретарем Кабмина, представителями Еврокомиссии, Министерства иностранных дел, Агентства информационных систем, Центра реестров и Академии е-правительства Эстонии.

"Главное, что мы получили очень положительную обратную связь относительно наших планов от эстонских экспертов, а также договорились о конкретном поддержку по проведению аудита реестров, развития системы

"Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрение e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине. Это очень вдохновляет", - добавил советник главы государства.

Первый заместитель председателя госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб отметил, что активное развитие системы электронного взаимодействия "Трембита", которая заработала в Украине в конце мая, должно привести к полному реинжиниринга всех неэффективных, забюрократизированных и коррупционных процессов в государстве.

Раньше сообщалось о том, что в Черкасской области Министерство по делам ветеранов начало создавать проект, который будет направленный на психосоциальную реабилитацию ветеранов и их семей. О так называемой платформе "е-ветеран". А также перепись населения в любом государстве должна проходить раз в 10 лет и сделать это в Украине собираются благодаря смартфонам.