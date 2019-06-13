Президент Венесуели Ніколас Мадуро збирається із візитом до Москви, повідомили у пресслужбі МЗС Венесуели. Під час візиту планується підписання низки угод, яких саме не уточнили, лише зазначили, що вони підуть цитую - на "благо народу" Венесуели.

Тим часом на тлі гострої економічної кризи в країні, Центробанк Венесуели запроваджує три нові банкноти - в 10, 20 та 50 тисяч боліварів. Раніше найбільшою купюрою в країні були 500 боліварів.