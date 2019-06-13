Павук об'єднав Трампа та Дуду [ Редактировать ]
Комаха звили павутину між трибунами президента Сполучених Штатів Америки і польського лідера. Президент США провів спільну прес-конференцію в Рожевому саду Білого дому.
На записі видно тонка нитка павутини, блискуча на сонці. У мережі, що це хороший знак, який демонструє, що "між лідерами двох держав існує особливий зв'язок".
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