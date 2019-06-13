В четверг, 13 июня, в Сумах молодой парень выбросился из окна. По предварительным данным причина инцидента - неудовлетворительные результаты вступительных экзаменов. Об этом сообщает полиция.

Трагедия произошла на улице Героев Крут у дома №42/1

"Сообщение в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибший - 17-летний житель дома, который упал с высоты пятого этажа, где находится его квартира, и получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.

Фото: Ваш шанс

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил друга и закопал в огороде, а также что в Киеве мужчина умер после криков о помощи.