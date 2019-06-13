Парень покончил жизнь самоубийством из-за плохой оценки [ Редактировать ]
В четверг, 13 июня, в Сумах молодой парень выбросился из окна. По предварительным данным причина инцидента - неудовлетворительные результаты вступительных экзаменов. Об этом сообщает полиция.
Трагедия произошла на улице Героев Крут у дома №42/1
"Сообщение в горотдел полиции поступило в 10.00. Погибший - 17-летний житель дома, который упал с высоты пятого этажа, где находится его квартира, и получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
Фото: Ваш шанс
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил друга и закопал в огороде, а также что в Киеве мужчина умер после криков о помощи.
по теме
Под Сумами шершень убил мужчину
В среду, 12 июня под Сумами шершень убил человека
Страшный пожар в Одессе: количество жертв возросло
В понедельник вечером, 10 июня, в Одессе, на улице Воробьева, загорелось здание психиатрической больницы
Негода у Туреччині: з'явилися перші жертви
За дві години опадів затопило десятки вулиць, під водою опинилися чимало офісних будівель, постраждали сотні автомобілів, зокрема і муніципальна техніка
У штаті Техас будівельний кран упав на багатоквартирний будинок
В американському Далласі, штат Техас, будівельний кран упав на багатоквартирний будинок. Щонайменше одна людина загинула
В жутком ДТП под Киевом разбились мать с дочерью
В воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, произошло жуткое ДТП