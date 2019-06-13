Далі маємо прохання про допомогу. Вже сьомий рік родина десятирічного Сашка Новодрана з Черкащини бореться за його життя. 2011 дитині встановили діагноз лімфобластний лейкоз. Відтоді Сашко двічі перемагав хворобу, але місяць тому недуга повернулася. Тепер єдиний шанс на порятунок трансплантація кісткового мозку. Втім, як легко здогадатися, така операція коштує чимало.

У дитячому відділенні черкаського онкодиспансеру десятирічний Сашко немов удома. За останні сім років він лікується тут уже втретє. У вільний між хіміотерапіями час хлопчик займається плетінням браслетів для своїх друзів та однокласників, яких дуже хоче побачить, коли одужає. А от для своєї найближчої подружки Насті готує особливий подарунок.

"А який ти браслет хочеш зробити ? Оце такий , який плету ось з особливих резинок , оці особливі резинки принесу і скажу, це тобі".

Захопленню молодшого сина Олена неабияк радіє. Каже, хіміотерапії вкрай виснажили дитячий організм, тож активні ігри Сашкові протипоказані. Ще у трирічному віці у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Уже двічі, після інтенсивного лікування, малий долав хворобу та з часом вона поверталася знову. Останній рецидив стався місяць тому, а знесилений організм Сашка вже ледь спроможний опиратися недузі.

"Ми тяжко проходили перший раз, у нас була висока токсичність на весь організм, слабе було серце, взагалі була висока токсичність, перше було серце, печінка ну всі органи", - говорить Олена Новодран, мама Сашка.

Цей рецидив із вкрай небезпечними наслідками, кажуть лікарі. Зупинити хворобу нині звичайна хіміотерапія вже не зможе.

"Небезпечно тим, що це є лейкоз і він знайшов собі місце в іншому місці - іде ураження лімфовузлів черевної порожнини, це досить серйозно. Дитина потребує спеціального лікування і єдиним шансом на життя є трансплантація кісткового мозку", - говорить Анна Самохвал, лікар-онколог.

Такі операції роблять лише за кордоном. Італійська клініка готова прийняти хлопчика, донора для пересадки теж шукатимуть там. Але вартість лікування в клініці геть непідйомна для родини 160 тисяч євро. Сім'я зараз у розпачі, - адже два тижні тому помер батько Сашка, - не витримало серце. Тепер мама та син залишились один на один з хворобою.

"Це дуже тяжко , коли немає підтримки рідної людини, коли немає до кого звернутись, немає з ким поділитись, ніхто не подзвонить і не прийде, а він питає - це ж неправда, наш папа живий він же збирає гроші на пересадку".

Час для дитини тепер іде на дні, якщо грошей на пересадку не знайдуть, Сашко може загинути.

Допомогти Сашкові Новодрану може кожен. Усі необхідні можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не залишайтеся осторонь.

Картка ПриватБанку: 516 798 566 089 8404

Новодран Олена Миколаївна, мама хлопчика

Номер телефону мами: +38 (097) 233 85 74