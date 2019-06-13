У США розглядають санкції проти учасників проекту газогону "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Тим часом у США розглядають можливість запровадження санкцій стосовно учасників проекту російського газогону "Північний потік-2".
Повідомив про це сам глава Білого дому. Зокрема, Дональд Трамп розкритикував Німеччину за участь у будівництві магістралі та попередив Берлін про залежність від Росії в енергетичній сфері.
Нагадаю, проект "Північний потік-2" передбачає спорудження газопроводу з Росії через Балтійське море до Німеччини.
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