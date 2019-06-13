Працювати чесно, платити зарплати і податки. Це умови, за яких уряд готовий підтримувати бізнес, заявляє прем'єр Володимир Гройсман. Він сьогодні відвідав одне з підприємств на Рівненщині. Усі подробиці в наступному матеріалі.

Від нитки до готового виробу. Рівненський льонокомбінат - одне з найбільших виробництв вітчизняної легкої промисловості.

"За добу ми виготовляєм близько 10-12 тон трикотажного полотна і все, що стосується Рівненського льонокомбіната. І також наші підприємтсва за добу виготовляють близько десяти тисяч виробів", - говорить Олег Червонюк, власник Рівненського льонокомбінату.

Виготовляють тут практично усі види тканин. Спеціалізуються на трикотажі. З нього шиють одяг - від футболок до спортивних костюмів. А рік тому на підприємстві запустили виробництво перших українських джинсів.

"Вже прошиті джинси стираються для того, щоб надати ті чи інші свойства, вигляд колір і так далі. Все, що є в світі - воно в нас є".

З виробництвом на льонокомбінаті сьогодні ознайомився прем'єр -міністр України. Володимира Гройсмана провели усіма цехами підприємства та показали, як шиється готовий одяг на найсучаснішому обладнанні. Практично усі процеси тут за десять років розвитку вдалося автоматизувати.

"Я запускаю просто сам процес різки, а дівчата конструктора її роблять деталі. Далі переносять їх на лекала. Потім переносять їх в електронний варіант- на комп'ютер і я вже через програму їх запускаю" - говорить Юрій Шух, працівник підприємства.

У швейних цехах натомість людно. Тут сотні швачок рівненько відстрочують стібки з вирізаних деталей зшивають деталі гардеробу. Ольга з льону шиє модні штани для дівчат на спекотну погоду.

"Тканина із льону дуже приятна на дотик і в ній не жарко. Дуже задоволена графік роботи також підходить умови також, заробітна плата. Дуже чудово", - говорить Ольга Савчук, швея.

Нині на підприємстві працює понад тисячу працівників. Володимир Гройсман, виступаючи перед колективом, наголосив, створення нових робочих місць - це пріоритет уряду.

"Ми ж розумієм, що люди десь виїжджають і за кордон шукати більшої заробітної плати. Це для нас велика проблема. Важливо, щоб у нас зявився отой самий середній клас нормально працююча людина отримує достатню кількість грошей для задоволення своїх потреб", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

На думку глави уряду, легка промисловість нині має величезні можливості в нашій країні. Це підтверджують і представники галузі. Але нарікають - українському одягу сьогодні важко конкурувати із контрабандним імпортом.

"Внутрішній ринок України товарів легкої промисловості він дуже тінізований і присутня нерівна конкуренція для таких от виробників. Це значить, що наша присутність взагалі в Україні вітчизняного виробника трошки більше 11% . Половина - це імпорт , інша половина - або контрабанда і секонд-хенд", - говорить Тетяна Ізовіт, президент-голова правління Асоціації "Укрлегпром".

Володимир Гройсман наголосив на важливості підтримки бізнесу, який чесно працює, виплачує заробітні плати, сплачує податки. І пообіцяв надалі підтримувати українських "легковиків". Аби не забував про це - главі уряді подарували шарф "Трикотажник".

Надалі прем'єр-міністр проінспектував будівництво багатофункціонального спортивний мультикомплексу у Рівному. Його зводять уже майже рік. Нині завершують зводити стіни першого поверху.

"Ми жодного дня не зупиняли виробництво. Взагалі".

Цей об'єкт фінансує Державний фонд регіонального розвитку. Нині триває будівництво першої черги - це спортзали для ігрових видів спорту. Трибуни планують зробити такими, щоб приміщення трансформувалося у виставкову залу. Загальна вартість будівництва - близько 300 мільйонів гривень.

"Він надзвичайно актуальний для Рівненщини, для західної України бо такого сьогодні спортивного комплексу де могло б одночасно розміститися понад три тисячі глядацьких місць не має, а потреба в цьому є. Ми маємо повне джерело фінансування порядку під 100 мільйонів на цей рік. Орієнтовна здача 2,7 роки для завершення будівництва", - говорить Віталій Ундір, перший заступник голови РОДА.

Такі спорткомплекси, як цей, мають бути в кожному обласному центрі, резюмував Володимир Гройсман. Децентралізація, за його словами, переходить на другий етап, а це - нові можливості для регіонів.