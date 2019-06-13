Вечірка безпритульних на порозі обласної прокуратури. Так черкаські активісти відповіли на нещодавню гулянку прокурорів в одному з ресторанів. Вимагають покарати чиновників за непристойну поведінку. Що спричинило таку бурхливу реакцію - знає Станіслав Кухарчук.

Пиво, горілка, наливка та закуска - стіл хоч і не багатий, але в розкішному місці. Такий пікнік черкаським безхатькам місцеві активісти влаштували біля головного входу до обласної прокуратури. Для більшого епатажу Михайлові навіть подарували символічну футболку з написом Прокурор. Оковиту чоловік п'є навіть не соромлячись камер, але бідкається - у справжніх прокурорів частування було би багатшим.

"Не менше віски, або рома їм, я думаю уже я думаю не устраює, тєм болєє пиво, нє ну може пиво по утрам і думаєте п'ють? А шо ні! П'ють канєшно. Я ж п'ю", - говорить Михайло, безхатченко.

Та й на відміну від прокурорів, безхатьки поводяться значно скромніше. Ось це відео з нетверезими співробітниками прокуратури і стало приводом для такого перформансу. На кадрах начальник відділу процесуального керівництва та заступник прокурора області влаштували "шоу" на порозі ресторану. Автор відео запевняє - деякі моменти гуляння залишились за кадром.

"Є ще покази очевидців, яких ми приведемо обов'язково, які бачили, як він діставав свій статевий орган і намагався помочитися на дівчат. Я думаю, що люди зібралися якраз для того, щоб вимагати реакції", - говорить Дмитро Кухарчук, активіст.

Після того, як це відео опублікувули в соціальній мережі - обуренню черкащан не було меж. Художник Олександр Дувінський теж прийшов на акцію. На його думку, подібна поведінка прокурорів просто аморальна.

"На самом деле это происходит коррозия государственности, потому что это коррозия институции. Такое отношение к прокуратуре, на фоне этого поведения, у народа, что это переносится уже на все государство", - говорить Олександр Дувінський, громадський діяч.

Організатори акції вимагають від прокурора області суворо покарати підлеглих.

"Після проведення службової перевірки, матеріали будуть направлені до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щоб ви всі розуміли, що на сьогоднішній день цю ситуацію намагаються штучно розкрутити і очернити органи прокуратури", - говорить Сергій Овчаренко, прокурор прокуратури Черкаської області.

За словами прокурора області, порушень закону з боку його підлеглих службова перевірка поки не виявила. І пообіцяв якнайшвидше її завершити і поінформувати громадськість про результати. Активісти своєю чергою - запевнили, що ця акція була лише попереджувальною.