"Шальке" хочет избавиться от Коноплянки [ Редактировать ]
Немецкий футбольный клуб "Шальке" хочет продать Евгения Коноплянку, полузащитника сборной Украины, в летнее межсезонье. Об этом сообщает Kicker.
Источник отмечает, что руководство "Шальке" настроено на продажу Коноплянки при любых обстоятельствах, даже несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел бы сперва оценить украинца.
Если потенциальный покупатель предложит за Коноплянку 10 миллионов евро или больше - руководство "Шальке" даже не будет колебаться.
В "Шальке" недовольны слишком однообразной игрой Коноплянки и его привязанностью к одной позиции. У 29-летнего Коноплянки остался еще один год по контракту с "Шальке", за который он выступает с 2016 года.
Ранее мы писали о том, что Коноплянка хочет сменить команду.
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